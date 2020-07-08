Где отдохнуть и как не заразиться, томичам расскажет Роспотребнадзор

8 Июль 2020 2020-07-08T05:11:41+03:00

Куда можно выехать на отдых в оставшиеся летние месяцы, томичи могут спросить в управлении Роспотребнадзора. Фото: Из открытых источников

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Начиная с сегодняшнего дня и по 22 июля управление регионального Роспотребнадзора проводит «горячую линию» по вопросам туристических услуг и инфекционным угрозам за рубежом, сообщает пресс-служба ведомства.

- Томичи могут задать вопросы специалистам по защите прав потребителей, в том числе, об эпидемиологической ситуации за рубежом, о правилах пребывания на открытом воздухе в жару, получить рекомендации по питанию, прививкам, качеству и безопасности воды, купанию, по задержкам авиарейсов, - пояснили в управлении.

Уточним, что по вопросам оказания туристических услуг и по задержкам авиарейсов можно позвонить по телефону горячей линии 8 800 350 4156 и по телефонам 44-02-00, 60-98-70, 60-98-67; по эпидемиологической ситуации за рубежом, профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, питанию и водопользованию, правилам личной гигиены - 8 800 350 4455 и 44-58-52; 24-97-18.

Кроме того, по защите своих прав потребители могут обращаться на «горячую линию» Единого консультационного центра Роспотребнадзора, которая работает в круглосуточном режиме: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный) и на электронную почту управления Роспотребнадзора по Томской области ufs@70.rospotrebnadzor.ru

ИСТОЧНИК KP.RU