2020-07-08T05:11:41+03:00
Туризм

Где отдохнуть и как не заразиться, томичам расскажет Роспотребнадзор

В управлении проводится «горячая линия» по туризму
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
Куда можно выехать на отдых в оставшиеся летние месяцы, томичи могут спросить в управлении Роспотребнадзора.Куда можно выехать на отдых в оставшиеся летние месяцы, томичи могут спросить в управлении Роспотребнадзора.Фото: Из открытых источников
Изменить размер текста:

Начиная с сегодняшнего дня и по 22 июля управление регионального Роспотребнадзора проводит «горячую линию» по вопросам туристических услуг и инфекционным угрозам за рубежом, сообщает пресс-служба ведомства.

- Томичи могут задать вопросы специалистам по защите прав потребителей, в том числе, об эпидемиологической ситуации за рубежом, о правилах пребывания на открытом воздухе в жару, получить рекомендации по питанию, прививкам, качеству и безопасности воды, купанию, по задержкам авиарейсов, - пояснили в управлении.

Уточним, что по вопросам оказания туристических услуг и по задержкам авиарейсов можно позвонить по телефону горячей линии 8 800 350 4156 и по телефонам 44-02-00, 60-98-70, 60-98-67; по эпидемиологической ситуации за рубежом, профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, питанию и водопользованию, правилам личной гигиены - 8 800 350 4455 и 44-58-52; 24-97-18.

Кроме того, по защите своих прав потребители могут обращаться на «горячую линию» Единого консультационного центра Роспотребнадзора, которая работает в круглосуточном режиме: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный) и на электронную почту управления Роспотребнадзора по Томской области ufs@70.rospotrebnadzor.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Около 4500 малышей родились в Томской области с начала 2020 года
В Томске обнаружена незаконная вырубка сосен в Заварзинском бору
Большинство улиц Черемошников в Томске останется завтра без холодной воды
Под контролем приставов в Томском районе ликвидированы три незаконные свалки
Квартиры на вторичном рынке Томска подорожали на 8,6% по сравнению с прошлым годом
Где отдохнуть и как не заразиться, томичам расскажет Роспотребнадзор
Продажа сумки через Интернет лишила томичку крупной суммы денег
Замечания за антисанитарию в автобусах в Томске получили 5 из 44 «маршрутников»
Томская область получит 68,5 млн рублей на сдерживание роста безработицы
Станцию обезжелезивания воды отремонтируют в городе Асино Томской области
В Томской области стартовал технический этап рекультивации старого полигона в Новомихайловке
Возобновлено авиасообщение Иркутск – Томск – Тюмень
В Томской области зафиксирована еще одна смерть от COVID-19
В селе Корнилово под Томском началось строительство школы на 200 мест
Бесплатный проезд для пенсионеров Томска предложил ввести спикер гордумы
Коронавирус в Томске: еще 53 жителя области заразились COVID-19
В Томске три управляющие компании стали фигурантами уголовных дел
8-месячную девочку с пороком сердца экстренно доставили в Томск из Бурятии спецбортом
Соцработники Томской области получат еще 40,5 млн рублей «коронавирусных» выплат
Глава государства наградил еще 20 томских медиков за борьбу с коронавирусом
Оперштаб: информация о переполненном морге в томском «ковидарии» является фейком
Томскому землячеству в Москве исполнилось 25 лет
65 супружеских пар в Томской области получат медали за долгий и счастливый брак
Ремонт дороги по улице Артема в Томске завершат в июле
Томский бард Светлана Пантелеева стала победителем 47-го Грушинского фестиваля
Роспотребнадзор советует томичам правильно выбирать «молочку»
Новую образовательную стратегию моделируют в Томском госуниверситете
Штрафы за неправильную тонировку и парковку томичи проверят дома
КамАЗ и маршрутка с пассажирами столкнулись в Северске