2020-07-08T04:46:35+03:00
Происшествия

Продажа сумки через Интернет лишила томичку крупной суммы денег

Мошенников разыскивает полиция, возбуждено уголовное дело
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Продавая сумку через Интернет, томичка лишилась денег мгновенно, а возвращать их теперь придется долго.Продавая сумку через Интернет, томичка лишилась денег мгновенно, а возвращать их теперь придется долго.Фото: Из открытых источников
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В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих томичке 1968 года рождения, - сообщили в пресс-службе управления.

- По предварительным данным, потерпевшая, желая продать сумку, разместила объявление на одном из популярных Интернет-сайтов. Вскоре на размещенное объявление откликнулась девушка, которая пояснила в переписке, что она готова купить товар, но из другого города, и попросила отправить сумку службой доставки, услуги которой уже оплатила и перечислила деньги, - рассказали в полиции. - Затем лжепокупательница отправила сообщение с ссылкой якобы для оформления доставки и зачисления денег, перейдя по которой, томичка указала реквизиты банковской карты, в том числе трехзначный код на оборотной стороне и код подтверждения операции из SMS-сообщения, после чего обнаружила списание денежных средств в сумме 2 090 рублей. Перейдя по новой ссылке «для возврата ошибочно списанных средств», продавец сумки обнаружила, что лишилась еще 2 090 рублей. Мошенница написала, что на сайте произошла ошибка, нужно попытаться осуществить операцию снова, что и было сделано, однако на карте уже не было средств. Меж тем, злоумышленница сообщила, что для возврата денег необходимо, чтобы на карте находилась сумма, равная сумме возврата, и снова направил женщине ссылку. Потерпевшая, следуя указаниям, перешла по ссылке, где указала реквизиты кредитной банковской карты и коды подтверждения операций из SMS-сообщений, после чего обнаружила списание денег в сумме 13 080 рублей.

Добавим, что следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество»

ИСТОЧНИК KP.RU

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