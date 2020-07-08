Замечания за антисанитарию в автобусах в Томске получили 5 из 44 «маршрутников»

8 Июль 2020 2020-07-08T04:22:52+03:00

Томские транспортники перед выходом в рейс дезинфицируют автобусы. Фото пресс-службы администрации Томска, В. Доронин.

Изменить размер текста: A A

- Для предупреждения распространения COVID-19 в Томске ежедневно проводится дезинфекция общественного транспорта. В июле на маршрутных линиях работает 415 единиц транспорта – 65 трамваев и троллейбусов и около 350 автобусов, - сообщили в мэрии. - Дезинфицирующими средствами перед выходом на маршрут обрабатываются кабины, водители и кондукторы на конечных остановках проводят дополнительную обработку салона: поручней, пассажирских сидений, окон.

В мэрии добавили: каждый день сотрудники Центра организации и контроля пассажироперевозок проверяют санитарное состояние транспорта, наличие у водителей и кондукторов перчаток, защитных масок, антисептиков.

Уточним, что вчера было проверено 44 единицы общественного транспорта; по результатам проверки было сделано 5 замечаний по санитарному состоянию маршрутных автобусов, трое предпринимателей получили замечания из-за нарушения масочного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU