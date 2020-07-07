2020-07-07T14:11:50+03:00
Общество

Томская область получит 68,5 млн рублей на сдерживание роста безработицы

За время пандемии она увеличилась в региональной столице в 4,5 раза
Алиса Селезнева
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Из-за пандемии в Томской области остались без работы тысячи человек.Из-за пандемии в Томской области остались без работы тысячи человек.Фото: из открытых источников
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Правительство России направит в 2020 году в регионы более 4 миллиардов рублей на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест в условиях пандемии. Средства поступят из федерального резервного фонда, - сообщила сегодня пресс-служба федерального Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Обратившиеся в службы занятости и безработные граждане смогут получить работу в сферах строительства, транспорта, ЖКХ, благоустройства территорий и агропромышленного комплекса, а также в соцслужбах по уходу за пожилыми людьми. Государство компенсирует их работодателям часть расходов на зарплату. Предполагается, что выделенные средства позволят трудоустроить более 80 тысяч человек по всей стране. Контроль за использованием средств будет осуществлять Роструд.

Томская область получит из данного транша 68 млн 525 тысяч рублей. Проблема поддержки рынка труда для региона в настоящее время является крайне актуальной. По данным областного департамента труда и занятости, уровень регистрируемой безработицы по региону за полгода составил 2,8% экономически активного населения (на 1 января 2020 года был всего 1,1%). Наибольший прирост безработных был зафиксирован в Томске (в 4,5 раза), Асиновском районе (в 3,8 раза) и Стрежевом (в 3,2 раза).

ИСТОЧНИК KP.RU

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