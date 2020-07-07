Станцию обезжелезивания воды отремонтируют в городе Асино Томской области

7 Июль 2020 2020-07-07T13:32:28+03:00

Всего в 2020 году на реконструкцию водозабора в райцентре выделено 72 млн рублей

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В рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» в городе Асино продолжается реконструкция водозабора, сообщает пресс-служба обладминистрации. Подрядчик на объекте выступает компания «СМП-95».

– До конца 2020 года подрядчик завершит один из этапов работ – реконструкцию станции обезжелезивания воды, – говорит начальник департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Яков Грель. – Это значительно улучшит качество воды, которая по водопроводным сетям поступает в дома 16,5 тыс. жителей райцентра. В настоящее время специалисты готовят план-график производства работ.

Кроме того, в нынешнем году по нацпроекту в Асине начнется строительство насосной станции и хлораторной. Подрядчики на эти виды работ определятся к сентябрю, их завершение запланировано на 2021 год. «Всего в рамках нацпроекта в текущем году на реконструкцию водозабора в городе Асино предусмотрено 72 млн рублей, из которых почти 9 миллионов – это средства федеральной казны», – уточнил начальник департамента.

Напомним, что в 2019 году по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Экология» в деревне Лоскутово (Кировский район Томска) была построена станция водоподготовки. По данным обладминистрации, качество питьевой воды в населенном пункте улучшилось для четырех тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU