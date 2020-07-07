2020-07-07T12:48:20+03:00
Недвижимость

В Томской области стартовал технический этап рекультивации старого полигона в Новомихайловке

На эти работы до 2029 года будет потрачено 447,3 млн рублей
ИГОРЬ ТЮРИН
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В будущем бывший полигон превратится в горуВ будущем бывший полигон превратится в горуФото: из открытых источников
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Подрядчиком по выполнению комплекса работ по рекультивации полигона твердых бытовых отходов в окрестностях деревни Новомихайловка Томского района выступает Томский государственный архитектурно-строительный университет, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Объем финансирования мероприятий по рекультивации полигона до 2029 года составит 447,3 млн рублей, из них 357,8 млн рублей – средства федерального бюджета, 89,5 млн рублей – областного и местного бюджетов.

Полигон в Новомихайловке площадью 54 гектара эксплуатировался с 1964 года. К моменту закрытия (в 2010 году) количество накопленных на нем отходов превысило 34 млн кубометров.

Комплекс работ по восстановлению нарушенных земель на объекте пройдет в два этапа. Технический этап рассчитан на четыре года, в течение которых на объекте демонтируют старые здания и сооружения, срежут кустарник, произведут монтаж дегазаторов, оборудования для сбора фильтрата. Затем стартует биологический этап работ, включающий агротехнические и фитомелиоративные мероприятия для оздоровления нарушенных земель, включая посев трав.

– Техническая часть преобразования полигона ТБО предполагает остановку вредного воздействия на окружающую среду за счет вывода свалочного газа и изоляции сточных вод от отходов. Также на объекте будет установлен «противофильтрационный экран», чтобы предотвратить фильтрацию в грунтовые воды. Структура тела полигона будет многослойной, изолирующей вредные испарения, – сообщил и.о. начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Максим Кривов. – К 2028 году ценность нарушенных земель здесь будет полностью восстановлена. На объекте планируется создать зеленую рекреационную зону.

Рекультивация полигона ТБО в Новомихайловке – это первый в Томской области проект, реализация которого проводится в рамках регионального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

ИСТОЧНИК KP.RU

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