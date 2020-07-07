В Томской области зафиксирована еще одна смерть от COVID-19

7 Июль 2020 2020-07-07T11:48:17+03:00

Общее количество умерших от "короны" в регионе достигло 21

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Заместитель руководителя регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Томской области, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев так прокомментировал очередную смерть жителя региона от коронавируса:

– Умерший входил в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. В анамнезе пациента – сердечно-сосудистая недостаточность, инфаркт, ишемическая болезнь сердца. Коронавирусная инфекция осложнялась тяжелой формой пневмонии.

Таким образом, в Томской области за весь период установлен 2661 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 1457 человек, умерших 21, уточняет пресс-служба администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU