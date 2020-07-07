В Томской области зафиксирована еще одна смерть от COVID-19
Заместитель руководителя регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Томской области, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев так прокомментировал очередную смерть жителя региона от коронавируса:
– Умерший входил в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. В анамнезе пациента – сердечно-сосудистая недостаточность, инфаркт, ишемическая болезнь сердца. Коронавирусная инфекция осложнялась тяжелой формой пневмонии.
Таким образом, в Томской области за весь период установлен 2661 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 1457 человек, умерших 21, уточняет пресс-служба администрации региона.
ИСТОЧНИК KP.RU