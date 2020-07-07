В селе Корнилово под Томском началось строительство школы на 200 мест

7 Июль 2020 2020-07-07T11:02:04+03:00

На строительстве сейчас работают несколько бригад бетонщиков и каменщиков. Фото: администрация Томской области Фото: из открытых источников

Власти намерены сдать объект в эксплуатацию к концу 2020 года

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Строители приступили к возведению школы на 200 мест в селе Корнилово Томского района. Сдать объект в эксплуатацию планируется до конца 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба администрации Томской области.

Подрядчиком объекта является ООО «СпецМонтажСтрой». Сейчас на месте работают несколько бригад бетонщиков и каменщиков. На стройплощадке уже разработан котлован, завершена отсыпка песчано-гравийной смеси под фундамент. Подрядчик частично выполнил ленточный фундамент и монтаж железобетонных блоков.

Для нужд школы также планируется строительство новой газовой котельной с инженерными сетями, отмечается в сообщении пресс-службы обладминистрации.

Напомним, что строительные работы ведутся в рамках национального проекта «Образование», на них из бюджетов всех уровней выделено 325,7 млн рублей. Также продолжается строительство трех детских садов в рамках нацпроекта «Демография» в Шегарском, Зырянском и Кожевниковском районах Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU