2020-07-07T10:41:37+03:00
Общество

Бесплатный проезд для пенсионеров Томска предложил ввести спикер гордумы

Эта мера поддержки рассчитана на месяц после отмены режима самоизоляции
Антонина Ленская
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Из-за режима самоизоляции муниципальный транспорт потерял изрядное количество пассажиров.Из-за режима самоизоляции муниципальный транспорт потерял изрядное количество пассажиров.Фото: из открытых источников
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Председатель Думы города Томска Сергей Панов предложил на месяц обеспечить пенсионерам бесплатный проезд в муниципальном транспорте, когда в области будет снят режим ограничений. Об этом он заявил сегодня, выступая на 55-м собрании городского парламента.

– Сегодня на уровне Федерации, региона и муниципалитета приняты меры поддержки малого, среднего бизнеса. Прямую финансовую помощь оказывает государство семьям с детьми, безработным выплачиваются увеличенные пособия, и так далее, – сказал С. Панов. – Считаю необходимым также помочь и представителям старшего поколения, ветеранам.

Такой мерой поддержки может стать бесплатный проезд в муниципальных трамваях и троллейбусах для всех пенсионерам в течение месяца после снятия режима самоизоляции. «Из-за ограничений многие из них отложили важные дела, связанные с поездками по городу, стали значительно меньше общаться с родными и друзьями, переведя контакты лишь в телефонный формат. Кроме того, многие пенсионеры еще в марте купили проездные билеты на муниципальный транспорт, а когда был объявлен режим самоизоляции, не по своей вине не смогли ими воспользоваться. На мой взгляд, это несправедливо», – добавил председатель Думы.

Чтобы реализовать это предложение, администрации Томска предложено проработать соответствующий механизм и представить его в гордуму к очередному заседанию комитета по бюджету, экономике и собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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