Коронавирус в Томске: еще 53 жителя области заразились COVID-19

7 Июль 2020 2020-07-07T10:37:14+03:00

Число заболевших в регионе растет. Фото: из открытых источников

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Сегодня, 7 июля, в Томской области выявлено 53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 2661 подтвержденный случай. .

За последние сутки в стране выявлено 6 368 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 82 регионах, 198 пациентов скончались, 9 551 выздоровел.

С начала пандемии в России заболели 694 230 человек, 10 494 скончались, 463 880 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU