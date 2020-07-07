2020-07-07T10:37:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: еще 53 жителя области заразились COVID-19

Общее число заболевших достигло 2661
Алиса Селезнева
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Число заболевших в регионе растет.Число заболевших в регионе растет.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 7 июля, в Томской области выявлено 53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 2661 подтвержденный случай. .

За последние сутки в стране выявлено 6 368 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 82 регионах, 198 пациентов скончались, 9 551 выздоровел.

С начала пандемии в России заболели 694 230 человек, 10 494 скончались, 463 880 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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