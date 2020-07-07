Коронавирус в Томске: еще 53 жителя области заразились COVID-19
Общее число заболевших достигло 2661
Число заболевших в регионе растет.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:
Сегодня, 7 июля, в Томской области выявлено 53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 2661 подтвержденный случай. .
За последние сутки в стране выявлено 6 368 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 82 регионах, 198 пациентов скончались, 9 551 выздоровел.
С начала пандемии в России заболели 694 230 человек, 10 494 скончались, 463 880 выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU