2020-07-07T10:05:06+03:00
Происшествия

В Томске три управляющие компании стали фигурантами уголовных дел

Совместно они задолжали за электроэнергию более 2,6 миллиона рублей
Антонина Ленская
Поделиться:
Руководству УК грозит наказание за присвоение и растрату чужого имущества.Руководству УК грозит наказание за присвоение и растрату чужого имущества.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В Томске возбуждены уголовные дела в отношении управляющих компаний «Академическое», «Сибиряк» и «Комфорт». Как сообщает пресс-служба АО «Томскэнергосбыт», причиной этого стали долги за электроэнергию.

Так, УК «Академическое» не перечисляло денежные средства поставщику электроэнергии с января 2017-го по декабрь 2018 года, накопив задолженность в размере более 640 тыс. руб. При этом экспертиза установила, что денежные средства, оплаченные собственниками помещений, оставались на счетах управляющей компании. УК «Сибиряк» при аналогичных обстоятельствах накопила долг в размере почти 315 тыс. руб.

Куда были направлены средства за потребленную электроэнергию, собранные с жителей домов, обслуживаемых УК «Комфорт», следствию еще предстоит выяснить. Платежи до «Томскэнергосбыта» не дошли, а управляющая компания с июля 2018-го по октябрь 2019 года накопила долг более 1,7 млн руб. По факту задолженности возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата чужого имущества», наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей. В отношении руководителя «Комфорта» проводятся следственные действия.

Гендиректор АО «Томскэнергосбыт» Александр Кодин отметил: «Получая деньги от жильцов, УК обязаны перечислить их ресурсоснабжающей организации, однако по непонятным причинам они этого не делали. Это нарушение требования законодательства РФ, за которое недобросовестные руководители могут быть привлечены к уголовной ответственности».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томской области зафиксирована еще одна смерть от COVID-19
В селе Корнилово под Томском началось строительство школы на 200 мест
Бесплатный проезд для пенсионеров Томска предложил ввести спикер гордумы
Коронавирус в Томске: еще 53 жителя области заразились COVID-19
В Томске три управляющие компании стали фигурантами уголовных дел
8-месячную девочку с пороком сердца экстренно доставили в Томск из Бурятии спецбортом
Соцработники Томской области получат еще 40,5 млн рублей «коронавирусных» выплат
Глава государства наградил еще 20 томских медиков за борьбу с коронавирусом
Оперштаб: информация о переполненном морге в томском «ковидарии» является фейком
Томскому землячеству в Москве исполнилось 25 лет
65 супружеских пар в Томской области получат медали за долгий и счастливый брак
Ремонт дороги по улице Артема в Томске завершат в июле
Томский бард Светлана Пантелеева стала победителем 47-го Грушинского фестиваля
Роспотребнадзор советует томичам правильно выбирать «молочку»
Новую образовательную стратегию моделируют в Томском госуниверситете
Штрафы за неправильную тонировку и парковку томичи проверят дома
КамАЗ и маршрутка с пассажирами столкнулись в Северске