В Томске три управляющие компании стали фигурантами уголовных дел

7 Июль 2020 2020-07-07T10:05:06+03:00

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В Томске возбуждены уголовные дела в отношении управляющих компаний «Академическое», «Сибиряк» и «Комфорт». Как сообщает пресс-служба АО «Томскэнергосбыт», причиной этого стали долги за электроэнергию.

Так, УК «Академическое» не перечисляло денежные средства поставщику электроэнергии с января 2017-го по декабрь 2018 года, накопив задолженность в размере более 640 тыс. руб. При этом экспертиза установила, что денежные средства, оплаченные собственниками помещений, оставались на счетах управляющей компании. УК «Сибиряк» при аналогичных обстоятельствах накопила долг в размере почти 315 тыс. руб.

Куда были направлены средства за потребленную электроэнергию, собранные с жителей домов, обслуживаемых УК «Комфорт», следствию еще предстоит выяснить. Платежи до «Томскэнергосбыта» не дошли, а управляющая компания с июля 2018-го по октябрь 2019 года накопила долг более 1,7 млн руб. По факту задолженности возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата чужого имущества», наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей. В отношении руководителя «Комфорта» проводятся следственные действия.

Гендиректор АО «Томскэнергосбыт» Александр Кодин отметил: «Получая деньги от жильцов, УК обязаны перечислить их ресурсоснабжающей организации, однако по непонятным причинам они этого не делали. Это нарушение требования законодательства РФ, за которое недобросовестные руководители могут быть привлечены к уголовной ответственности».

ИСТОЧНИК KP.RU