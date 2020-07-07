2020-07-07T09:25:15+03:00
Здоровье

8-месячную девочку с пороком сердца экстренно доставили в Томск из Бурятии спецбортом

Малышке требовалась срочная операция в НИИ кардиологии Томска
Алина Пермякова
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Девочку успешно доставили в Томск 6 июля. Фото: Министерство здравоохранения Республики БурятияДевочку успешно доставили в Томск 6 июля. Фото: Министерство здравоохранения Республики БурятияФото: из открытых источников
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Восьмимесячной девочке с врожденным пороком сердца требовалась экстренная операция, которую могли провести специалисты НИИ кардиологии Томского НИМЦ. 6 июля сотрудники медицины катастроф Бурятии успешно доставили младенца в Томск межрегиональным санитарным рейсом, – сообщила во вторник пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Бурятия.

Эвакуация ребенка со сложной клинической картиной была проведена с помощью врача анестезиолога-реаниматолога Туяны Абашеевой, сосудистого хирурга Владимира Ильинова, медсестры-анастезиста Галины Григорьевой и фельдшера Алдара Зандакова.

Специалисты осуществили медицинскую эвакуацию самолетом L-410, оснащённым медицинским модулем. Он позволяет осуществлять постоянный мониторинг и непрерывное введение препаратов. Благодаря самолёту с таким техническим оборудованием, медицинская эвакуация тяжелых случаев возможна в оперативном порядке, – отметили в сообщении пресс-службы.

Фото: Министерство здравоохранения Республики Бурятия Фото: из открытых источников

Фото: Министерство здравоохранения Республики БурятияФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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