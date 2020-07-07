Соцработники Томской области получат еще 40,5 млн рублей «коронавирусных» выплат

7 Июль 2020 2020-07-07T10:07:56+03:00

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-Премьер –министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 3,6 миллиарда рублей на выплаты соцработникам в российских регионах, - сообщила во вторник пресс-служба федерального Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Соответствующий документ опубликован 6 июля на портале правительства. Согласно указу премьера, Томская область получит еще 40,5 миллиона рублей на дополнительные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска.

Напомним, ранее Томской области на эти цели было выделено более 33,7 миллиона рублей. Выплаты рассчитывались на период с 15 апреля по 15 июля. Теперь срок действия доплат продлен с 15 июля до 15 сентября. Их размер зависит от квалификации сотрудников и от того, работают ли они непосредственно с больными COVID-19.

Например, для врачей соучреждений предусмотрена доплата 40 тысяч рублей за работу в течение одной рабочей смены (14 дней), при выявлении в организации новой коронавирусной инфекции – 60 тысяч. Для среднего медицинского персонала, лаборантов, медсестер, инструкторов и ряда других работников из этой категории доплаты составят 25 и 35 тысяч рублей соответственно.

Социальным работникам, психологам, воспитателям, логопедам, музыкальным работникам, библиотекарям причитается по 25 тысяч рублей и по 35 тысяч, если в учреждении выявлен COVID-19. Младший медицинский персонал получит по 15 и 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU