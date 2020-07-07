2020-07-07T10:07:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Соцработники Томской области получат еще 40,5 млн рублей «коронавирусных» выплат

Премьер-министр страны вчера подписал соответствующее распоряжение
Алиса Селезнева
Поделиться:
персонал социальных учреждений тоже вносит свой вклад в уход за "коронавирусными" пациентами.персонал социальных учреждений тоже вносит свой вклад в уход за "коронавирусными" пациентами.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

-Премьер –министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 3,6 миллиарда рублей на выплаты соцработникам в российских регионах, - сообщила во вторник пресс-служба федерального Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Соответствующий документ опубликован 6 июля на портале правительства. Согласно указу премьера, Томская область получит еще 40,5 миллиона рублей на дополнительные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска.

Напомним, ранее Томской области на эти цели было выделено более 33,7 миллиона рублей. Выплаты рассчитывались на период с 15 апреля по 15 июля. Теперь срок действия доплат продлен с 15 июля до 15 сентября. Их размер зависит от квалификации сотрудников и от того, работают ли они непосредственно с больными COVID-19.

Например, для врачей соучреждений предусмотрена доплата 40 тысяч рублей за работу в течение одной рабочей смены (14 дней), при выявлении в организации новой коронавирусной инфекции – 60 тысяч. Для среднего медицинского персонала, лаборантов, медсестер, инструкторов и ряда других работников из этой категории доплаты составят 25 и 35 тысяч рублей соответственно.

Социальным работникам, психологам, воспитателям, логопедам, музыкальным работникам, библиотекарям причитается по 25 тысяч рублей и по 35 тысяч, если в учреждении выявлен COVID-19. Младший медицинский персонал получит по 15 и 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томской области зафиксирована еще одна смерть от COVID-19
В селе Корнилово под Томском началось строительство школы на 200 мест
Бесплатный проезд для пенсионеров Томска предложил ввести спикер гордумы
Коронавирус в Томске: еще 53 жителя области заразились COVID-19
В Томске три управляющие компании стали фигурантами уголовных дел
8-месячную девочку с пороком сердца экстренно доставили в Томск из Бурятии спецбортом
Соцработники Томской области получат еще 40,5 млн рублей «коронавирусных» выплат
Глава государства наградил еще 20 томских медиков за борьбу с коронавирусом
Оперштаб: информация о переполненном морге в томском «ковидарии» является фейком
Томскому землячеству в Москве исполнилось 25 лет
65 супружеских пар в Томской области получат медали за долгий и счастливый брак
Ремонт дороги по улице Артема в Томске завершат в июле
Томский бард Светлана Пантелеева стала победителем 47-го Грушинского фестиваля
Роспотребнадзор советует томичам правильно выбирать «молочку»
Новую образовательную стратегию моделируют в Томском госуниверситете
Штрафы за неправильную тонировку и парковку томичи проверят дома
КамАЗ и маршрутка с пассажирами столкнулись в Северске