Глава государства наградил еще 20 томских медиков за борьбу с коронавирусом

7 Июль 2020 2020-07-07T08:43:16+03:00

Всего за прошедший месяц награды получили 35 томских медиков. Фото: из открытых источников

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Президент России Владимир Путин наградил 20 медицинских работников Томской области за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм при исполнении профессионального долга, – сообщила во вторник пресс-служба администрации Томской области.

Почетной грамотой Президента РФ награждены 13 медработников. Среди них сотрудники медико-санитарной части №2 Томска — врачи Владимир Масунов и Алексей Самохвалов, старшие медсестры — Ольга Игошина и Надежда Казакова, старший медбрат Константин Казанцев; заведующие инфекционными отделениями клинической больницы №3 Томска им. Б.И. Альперовича — Ольга Виноградова и Виктор Якимов; заведующая инфекционным отделением детской инфекционной больницы им. Сибирцева Татьяна Згерская; медсестра поликлиники ТНЦ СО РАН Кристина Байкина; медсестра поликлиники №4 Томска Татьяна Меньшикова; заведующая инфекционным отделением Шегарской районной больницы Юлия Непша; врачи-инфекционисты Чаинской и Томской районной больниц Елена Нестерова и Елена Соловьева.

Благодарность Президента объявлена медработникам клинической больницы №3 Томска им. Б.И. Альперовича — врачу-инфекционисту Наталии Салабай и медсестре Евгении Николаевой; медсестрам медико-санитарной части «Строитель» — Елене Воронович, Ольге Павловой и Юлии Подковыркиной; фельдшеру станции скорой медицинской помощи Томска Денису Евдокимову и врачу Лоскутовской районной больницы Сергею Брагину.

Напомним, ранее 15 томских медиков были награждены орденом Пирогова и медалью Луки Крымского также за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Данные награды были учреждены главой Российской Федерации 19 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU