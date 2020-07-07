Оперштаб: информация о переполненном морге в томском «ковидарии» является фейком

7 Июль 2020 2020-07-07T08:05:36+03:00

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Региональный оперштаб назвал фейком информацию, размещенную на днях в соцсетях и в одном из томских СМИ. Напомним, в публикациях, сопровождавшимися шокирующими фото, говорилось о том, что морг больницы №3 заполнен мешками с телами умерших от коронавирусной инфекции.

В официальной группе оперштаба в "ВКонтакте" ситуацию прокомментировал и.о. начальника областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения (ОГБУЗ) "Паталогоанатомическое бюро" Павел Горх.

- Информация, опубликованная в "МК в Томске", не соответствует действительности. На опубликованных фотографиях показано помещение, в котором за выходные дни скопились мешки от биологических отходов класса "Б", в частности, использованная одежда, ветошь, которые не могут быть выброшены в простой мусорный бак, а утилизируются организациями, которые имеют лицензию на это вид деятельности. В понедельник, 6 июля, большая часть была утилизирована в плановом порядке, - отметил глава бюро. также по его словам, присутствие на фото санитара без средств индивидуальной защиты свидетельствует о том, что это не инфекционный морг больных, умерших от COVID-19.

- Комната для хранения трупов представляет собой помещение - большую «холодильную» камеру, в которой тела умерших хранятся при определенной температуре, тела могут располагаться как и на каталках, так и на полу, при отсутствии каталок, а также при перекладывании и выдачи тел умерших. Фотография с телом на полу, возможно, сделана в другом помещении или в другое время, - подчеркнул Горх.

Добавляется, что "Паталогоанатомическое бюро" начало служебную проверку в отношении фотографий, распространенных в сети Интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU