Томскому землячеству в Москве исполнилось 25 лет

7 Июль 2020 2020-07-07T07:51:33+03:00

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Томское землячество в Москве было основано в июле 1995 года и в этом году отмечает 25-летний юбилей. У его истоков стояли Егор Лигачёв, Александр Мельников, Анатолий Потапов, Петр Слезко, Виктор Гетманцев, Юрий Новоселов, Роман Романов. Неформальные объединения томичей в столице существовали еще с 1960-х годов, – отмечается в сообщении пресс-службы администрации Томской области.

За прошедшие годы землячество реализовало ряд проектов, значимых как для Томской области, так и для всей страны: установку монумента воинам-сибирякам, оборонявшим Москву в годы Великой Отечественной войны, экскурсии в столицу для воспитанников томских детских домов, поздравления военнослужащих столичных воинских частей с Днем защитника Отечества.

Напомним, Томское землячество в столице – одно из самых многочисленных региональных объединений такого рода. Оно объединяет более 700 человек, среди которых почетные граждане Томской области, руководители федеральных органов власти и силовых структур, ученые, бизнесмены, журналисты, спортсмены, деятели культуры. В составе землячества действуют совет ветеранов и молодежная секция, женский клуб и клуб генералов. С 2010 года исполнительным директором некоммерческого партнерства является Татьяна Мельникова.

Губернатор Сергей Жвачкин поблагодарил московских томичей «за лоббизм интересов родного региона в столичных кабинетах, за поддержку земляков и внимание к ветеранам», пожелав им крепкого здоровья, успехов и больше радостных теплых встреч.

ИСТОЧНИК KP.RU