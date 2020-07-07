65 супружеских пар в Томской области получат медали за долгий и счастливый брак

7 Июль 2020 2020-07-07T07:11:46+03:00

В День любви, семьи и верности 65 томских пар получат награды за крепкий и долгий брак. Фото: из открытых источников

Среди них девять имеют стаж совместной жизни более шести десятилетий

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8 июля, в День семьи, любви и верности, 65 супружеских пар Томской области, проживших в крепком браке больше четверти века, получат медали «За любовь и верность». Среди них девять семей имеют стаж совместной жизни более 60-ти лет, 21 семья отметила золотую свадьбу — 50 лет брака, - сообщает пресс-служба региональной администрации.

- В этом году из-за режима самоизоляции награждение будет организовано в индивидуальном порядке, по месту жительства супругов, — пояснила начальник департамента по вопросам семьи и детей Томской области Маргарита Шапарева.

Напомним, медаль «За любовь и верность» — всероссийская общественная награда, которая вручается супружеским парам, которые прожили в крепком браке более 25 лет и служат примером крепких семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности.

в Томской области, начиная с 2008 года, награды удостоена 731 семья, включая награждаемых этого года. От лица региональной администрации им также вручаются премии в размере пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU