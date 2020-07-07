2020-07-07T06:54:37+03:00
Недвижимость

Ремонт дороги по улице Артема в Томске завершат в июле

Обустройство участка ведется за счет средств нацпроекта
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
Комплексный ремонт дороги на ул. Артема в Томске планируют завершить в июле. Фото: пресс-служба администрации Томска.Комплексный ремонт дороги на ул. Артема в Томске планируют завершить в июле. Фото: пресс-служба администрации Томска.
Изменить размер текста:

- В областном центре продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчики не только заменяют асфальт на всю ширину проезжей части, ремонтируют тротуары и газоны, но и обеспечивают безопасные подходы к пешеходным пространствам, - сообщили в пресс-службе мэрии Томска.

Специалисты уточняют, что работы ведутся в Кировском районе на участках улиц Артема, Косарева и Елизаровых. На этих участках, а также на переходе через ул. Матросова рядом с ул. Артема установят яркие дорожные знаки на флуоресцентной основе и дорожные ограждения. Завершающим штрихом станет нанесение горизонтальной дорожной разметки. Подрядчик завершит работы в июле.

Напомним, на ул. Артема в Томске в этом году будет организовано трехполосное движение автомобилей за счет нанесения разметки. Это не требует реконструкции дороги, однако позволяет увеличить пропускную способность магистрали.

Добавим также, что в целом мероприятия национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Томске выполнены на 64%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24