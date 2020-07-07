Ремонт дороги по улице Артема в Томске завершат в июле

7 Июль 2020 2020-07-07T06:54:37+03:00

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- В областном центре продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчики не только заменяют асфальт на всю ширину проезжей части, ремонтируют тротуары и газоны, но и обеспечивают безопасные подходы к пешеходным пространствам, - сообщили в пресс-службе мэрии Томска.

Специалисты уточняют, что работы ведутся в Кировском районе на участках улиц Артема, Косарева и Елизаровых. На этих участках, а также на переходе через ул. Матросова рядом с ул. Артема установят яркие дорожные знаки на флуоресцентной основе и дорожные ограждения. Завершающим штрихом станет нанесение горизонтальной дорожной разметки. Подрядчик завершит работы в июле.

Напомним, на ул. Артема в Томске в этом году будет организовано трехполосное движение автомобилей за счет нанесения разметки. Это не требует реконструкции дороги, однако позволяет увеличить пропускную способность магистрали.

Добавим также, что в целом мероприятия национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Томске выполнены на 64%.

ИСТОЧНИК KP.RU