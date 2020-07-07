Томский бард Светлана Пантелеева стала победителем 47-го Грушинского фестиваля

7 Июль 2020 2020-07-07T06:38:21+03:00

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Стало известно имя «Народного лауреата» 47-го международного фестиваля им. Валерия Грушина, который в этом году впервые, проходил в онлайн – формате со 2 по 5 июля.

- География участников была представлена широко: Россия, страны Европы, США, Канады. Всего была принята 531 заявка. Право побороться за победу получили 12 авторов и исполнителей, - рассказали организаторы популярного конкурса. - Зрители выбрали «Народного лауреата» 5 июля, в заключительный день фестиваля. С большим отрывом в сотни голосов победительницей была признана Светлана Пантелеева (исполнитель) из Томска.

По словам Светланы, поездка на «Грушу» долгие годы была для нее мечтой, которую в силу разных обстоятельств невозможно было осуществить. И вот – пандемия коронавируса, карантин, онлайн – формат престижного фестиваля.

- Первое соприкосновение с авторской песней произошло у меня в школе: в 14 лет я попала на фестиваль "Памяти ушедших друзей", - рассказала счастливая победительница в соцсетях. - Через встречи с авторами и исполнителями в мой мир по-настоящему вошло много потрясающих поэтов. Вошли художники, музыканты, благодаря авторской песне сложился круг близких людей и осознание, что без этого невозможно. Решилась подать заявку сама как исполнитель, еще заявили дуэт с лауреатом Грушинского фестиваля, моим другом, наставником, замечательным музыкантом Игорем Иванченко. И в третий тур (финальный) прошли в обеих номинациях! Теперь у нас будет не дуэт-лауреат, а дуэт лауреатов.

Светлана вспоминала, что в момент голосования за звание "Народного лауреата" она ощутила огромную волну тепла от томичей и друзей из других городов, которые делились онлайн-ссылками даже с незнакомыми людьми. «Это фантастическое ощущение признания и поддержки, - поделилась она. - Очень благодарна всем друзьям и собратьям по объединению "Томский перекресток" за поддержку». Добавим победительнице будет вручен приз - гитара и месяц ротации песни на радио "Калина красная".

ИСТОЧНИК KP.RU