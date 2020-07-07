Роспотребнадзор советует томичам правильно выбирать «молочку»

7 Июль 2020 2020-07-07T07:08:02+03:00

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Летняя жара заставляет выбирать молочные продукты с особым вниманием. Это рекомендует и Роспотребнадзор по Томской области, специалисты которого периодически проводят проверки качества и безопасности молочной продукции.

- В аккредитованном испытательном центре Центра гигиены и эпидемиологии во II квартале текущего года было исследовано 50 проб молока и молочной продукции, в том числе 37 - на микробиологию, 14 проб на физико-химические показатели, - сообщили эксперты Роспотребнадзора. - Все они соответствовали установленным нормативам.

Инспекторы добавили, что во II квартале жалоб на молочную продукцию не поступало, поэтому внеплановых проверок не проводилось. Однако рекомендовали томичам не забывать, что на качество и безопасность молочного «скоропорта» влияют многие факторы. Например, внешний вид упаковки.

- Упаковка должна быть целой, не вздутой, без признаков течи; мороженое – без следов повторного замораживания (не деформированное). Покупать «молочку» следует только из холодильника, - подчеркнули в Роспотребнадзоре. – В маркировке надо обратить внимание на сроки реализации, чтобы случайно не купить просроченный товар, а также на состав продукта. Обращайте внимание и на названия: ту же натуральную сметану не назовут «Сметания» или «Сметанка», это может быть сметанный продукт на основе растительных жиров. Не путайте наименования «сыр» и «сырный продукт». В сырном продукте используют заменитель молочного жира, и это производитель должен указать на этикетке.

Специалисты также уточнили, как правильно выбирать йогурт. Один из главных показателей его качества - срок годности. Чем он меньше, тем лучше. В идеале в составе продукта не должно быть консервантов, ароматизаторов, «идентичных натуральному», красителей, стабилизаторов, загустителей. «Если вы покупаете «йогуртер» или другую вариацию на тему йогуртов - получите обычный десерт, в котором не будет всех полезных свойств йогурта», - резюмировали в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU