Новую образовательную стратегию моделируют в Томском госуниверситете

7 Июль 2020 2020-07-07T05:04:02+03:00

Дистанционное и очное обучение планируют ввести в практику работы в НИ ТГУ в 2020 - 21 учебном году. Фото: Из открытых источников

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- В ТГУ планируется переход на смешанное обучение, – пояснили в пресс-службе вуза. - Это позволит сочетать традиционные формы с лучшими практиками, полученными при массовом дистанте. Сейчас рабочая группа обсуждает направления, по которым необходимы первые изменения – форматы образования, академический календарь, безопасный кампус.

Эксперты госуниверситета одними из первых в стране поставили вопрос – каким будет образование после пандемии?

– С одной стороны, очевидно, что переход на дистанционную форму выявил негибкость программ образования, и это вступает в противоречие с запросами быстро меняющегося мира. С другой стороны, стал очевиден потенциал цифровых технологий. Наша задача – сложить новую модель, – подчеркнул проректор ТГУ по образовательной деятельности Евгений Луков. – Переход к комбинированной, форме возможен с началом учебного года, но это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. Лекции для больших потоков из-за сложностей с соблюдением социальной дистанции могут остаться в онлайн-формате. Важно выработать регламенты для тех видов обучения, которые невозможны в дистанте, – это лабораторные занятия, семинары и практики в больших аудиториях малыми исследовательскими группами. Еще один важный вопрос – повышение квалификации преподавателей, чтобы традиционные практики «в цифре» не теряли эффективность. Для этого, в том числе, организована летняя школа-интенсив по педагогическому дизайну в рамках смешанного обучения. Вопросы безопасности образования также являются первоочередными.

ИСТОЧНИК KP.RU