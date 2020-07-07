2020-07-07T04:21:54+03:00
Авто

Штрафы за неправильную тонировку и парковку томичи проверят дома

Оплатить 50 процентов от суммы наказания можно в течение 20 дней
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Инспекторы ГИБДД оштрафовали 7 томичей за парковку в неположенных местах. Фото УМВД России по Томской области.Инспекторы ГИБДД оштрафовали 7 томичей за парковку в неположенных местах. Фото УМВД России по Томской области.
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За прошедшую неделю дорожно-патрульной службой ГИБДД выявлено 7 фактов нарушения правил парковки. Кроме того, к административной ответственности инспекторами привлечено 18 автомобилистов за нарушение правил тонировки автомобильных стекол, сообщили в управлении МВД России по Томской области.

-Для получения информации о штрафах рекомендуем пройти регистрацию на портале «Электронное правительство». Это позволит оплачивать штрафы с распечаткой квитанции, получать госуслуги в электронном виде, в том числе по регистрации транспортных средств, выдаче и замене водительских удостоверений. Возможность самостоятельной проверки неоплаченных штрафов предусмотрена на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России в разделе «Проверка штрафов», - пояснили в ведомстве. - Срок, в течение которого можно произвести оплату 50% от суммы штрафа, составляет 20 дней с момента вынесения постановления. По истечении указанного срока платить за нарушение придется в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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