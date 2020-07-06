КамАЗ и маршрутка с пассажирами столкнулись в Северске

6 Июль 2020 2020-07-06T18:01:04+03:00

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Столкновение КАМАЗа и маршрутного автобуса произошло сегодня, 6 июля, около 11.40, в городе Северске, на пересечении улиц Строителей и Калинина.

- По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля КАМАЗ, двигаясь по улице Строителей, не уступил дорогу автобусу ПАЗ, двигающегося по улице Калинина, в результате чего произошло столкновение транспортных средств, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. Добавляется, что в момент происшествия в салоне автобуса находилось 5 человек. К счастью, никто из них, а также водители в результате ДТП не пострадали. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU