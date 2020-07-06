2020-07-06T18:01:04+03:00
Происшествия

КамАЗ и маршрутка с пассажирами столкнулись в Северске

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства аварии
Алиса Селезнева
Поделиться:
фото: УМВД по Томской области.фото: УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Столкновение КАМАЗа и маршрутного автобуса произошло сегодня, 6 июля, около 11.40, в городе Северске, на пересечении улиц Строителей и Калинина.

- По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля КАМАЗ, двигаясь по улице Строителей, не уступил дорогу автобусу ПАЗ, двигающегося по улице Калинина, в результате чего произошло столкновение транспортных средств, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. Добавляется, что в момент происшествия в салоне автобуса находилось 5 человек. К счастью, никто из них, а также водители в результате ДТП не пострадали. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
КамАЗ и маршрутка с пассажирами столкнулись в Северске
Команда томского Академлицея стала победителем региональных Президентских спортивных игр
В Томской области пациентам с редкими заболеваниями предоставлены лекарства на 76 млн рублей
Администрация Томска приобрела для расселения аварийных домов 94 квартиры
Эскизы стелы «Город трудовой доблести» жители Томска увидят к 13 июля
Томская область постепенно возобновляет межрегиональное автобусное сообщение
Томская прокуратура выявила нарушения в частном пансионате, где возник очаг COVID-19
В Томской области проходит очередной этап модернизации эфирного вещания «Радио России»
В Томской области коронавирус выявлен у трех футболистов местного клуба
За полгода средняя цена на квартиру в новостройках Томска выросла на 2,2%
Коронавирус в Томске: еще 51 житель области заразился COVID-19
Военные переводчики, окончившие ТГУ в 2020 году, впервые всем выпуском получили красные дипломы
25 томских пар станут супругами в День семьи, любви и верности
Два капитана: в Томской области транспортные полицейские пресекли хищение топлива на судах
Страшное ДТП, случившееся в Томске 3 июля, унесло жизнь еще одной пострадавшей
Пандемия не помеха: учитель физкультуры из томского села совершает одиночный велопробег в Крым
Сгоревший храм в селе Зоркальцево под Томском будет восстановлен
ГАЗель со стройматериалами арестовали судебные приставы на трассе под Томском
Участок дороги Первомайское – Белый Яр в Томской области отремонтирован
С ножом к горлу: жительница Томской области пойдет под суд за требование денег на водку
Два дня дано выпускникам для сдачи ЕГЭ по русскому языку в Томской области