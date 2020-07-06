В Томской области пациентам с редкими заболеваниями предоставлены лекарства на 76 млн рублей

6 Июль 2020 2020-07-06T14:36:46+03:00

Изменить размер текста: A A

– Среди пациентов этой категории есть те, чье заболевание требует очень дорогостоящего лечения – до 16,5 миллиона рублей в год на одного человека. При этом все орфанники получают препараты своевременно и в нужном объеме, – сообщила председатель комитета организации лекарственного обеспечения облздрава Елена Потягайлова.

Она уточнила, что с 2020 года перечень редких (орфанных) заболеваний, для лечения которых лекарства приобретаются за счет федерального бюджета, расширен.

– Если в 2019 году список высокозатратных нозологий включал 12 позиций, то с марта 2020-го он дополнился еще двумя заболеваниями, которые в Томской области диагностированы у 29 человек. Теперь и для этих пациентов лекарства будут закупаться за счет средств федерального бюджета, – пояснила Елена Потягайлова.

С 2020 года в реестр редких (орфанных) заболеваний дополнительно внесены: апластическая анемия неуточненная и наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта – Прауэра). В Томской области 29 пациентов с этими заболеваниями.

С начала 2020 года 97 жителей Томской области (в том числе 59 детей), страдающих редкими – орфанными – заболеваниями, получили лекарственные препараты на сумму более 76 млн рублей, из которых 68,3 миллиона – средства областного бюджета, сообщает пресс-служба региона.

ИСТОЧНИК KP.RU