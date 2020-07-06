Администрация Томска приобрела для расселения аварийных домов 94 квартиры

6 Июль 2020 2020-07-06T14:09:34+03:00

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В рамках выполнения национального проекта «Жилье и городская среда» состоялись аукционы на покупку 94 квартир для расселения аварийного жилья. По результатам торгов муниципалитет заключит контракты на приобретение 41-однокомнатных и 53-двухкомнатных квартир, которые будут предоставлены томичам, проживавшим в домах, официально признанных аварийными и подлежащими расселению. Такая информация прозвучала на аппаратном совещании у мэра, сообщает пресс-служба администрации города.

В 2019 году на расселение аварийного жилья в Томске была направлена беспрецедентная сумма – около 1 миллиарда рублей. Это позволило переселить 889 томичей из 347 аварийных жилых помещений.

На этот год по нацпроекту планируется расселить в Томске 234 жилых помещения. При этом наниматели муниципального жилья получат квартиры, а собственники аварийных квартир – возмещение за изымаемую жилплощадь в соответствии с произведенной оценкой.

ИСТОЧНИК KP.RU