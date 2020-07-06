Томская область постепенно возобновляет межрегиональное автобусное сообщение

6 Июль 2020 2020-07-06T13:06:10+03:00

Автобусное сообщение опять свяжет Томскую область с миром Фото: из открытых источников

Информацию о рейсах можно узнать на сайте АО «Томскавтотранс»

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Томская область поэтапно восстанавливает межрегиональное автобусное сообщение с другими субъектами Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации региона.

Автобусные рейсы будут возобновляться при отсутствии ограничений со стороны органов государственной власти регионов места назначения.

При этом организации и индивидуальные предприниматели, которые ведут деятельность по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок, должны обеспечивать выполнение действующих санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях пандемии. Пассажиры должны соблюдать масочный режим.

Информация об изменениях в расписании доступна на сайте АО «Томскавтотранс».

Дополнительная информация по тел. 8 (3822) 54-07-30 (справочная Томского автовокзала).

ИСТОЧНИК KP.RU