Томская область постепенно возобновляет межрегиональное автобусное сообщение
Томская область поэтапно восстанавливает межрегиональное автобусное сообщение с другими субъектами Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации региона.
Автобусные рейсы будут возобновляться при отсутствии ограничений со стороны органов государственной власти регионов места назначения.
При этом организации и индивидуальные предприниматели, которые ведут деятельность по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок, должны обеспечивать выполнение действующих санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях пандемии. Пассажиры должны соблюдать масочный режим.
Информация об изменениях в расписании доступна на сайте АО «Томскавтотранс».
Дополнительная информация по тел. 8 (3822) 54-07-30 (справочная Томского автовокзала).
ИСТОЧНИК KP.RU