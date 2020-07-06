2020-07-06T13:46:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Томская прокуратура выявила нарушения в частном пансионате, где возник очаг COVID-19

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
ИГОРЬ ТЮРИН
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Бизнес и коронавирус не всегда друзьяБизнес и коронавирус не всегда друзьяФото: из открытых источников
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В связи с установленными случаями заболеваний новой коронавирусной инфекцией граждан в пансионате «Южный», оказывающем социальные услуги по уходу за престарелыми и инвалидами на платной основе, прокуратура Ленинского района г. Томска провела проверку соблюдения законодательства о безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства организацией не приняты своевременные меры, направленные на профилактику и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, не в полной мере были проведены необходимые мероприятия, направленные на разрыв механизма передачи инфекции от сотрудников пансионата к его постояльцам и на усиление режима дезинфекции помещений, ненадлежащим образом организовано выявление лиц с признаками заболевания.

По результатам проверки прокурор района внес руководителю общества с ограниченной ответственностью «Южный-Томск» представление об устранении допущенных нарушений закона.

Кроме того, материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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