2020-07-06T12:11:41+03:00
Общество

В Томской области проходит очередной этап модернизации эфирного вещания «Радио России»

В этом году ОРТПЦ запустит внутри региона 42 FM-передатчика
ИГОРЬ ТЮРИН
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Модернизация эфирного вещания в регионе продолжаетсяМодернизация эфирного вещания в регионе продолжаетсяФото: из открытых источников
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Филиал РТРС «Томский областной радиотелевизионный передающий центр» (Томский ОРТПЦ) приступил к очередному этапу модернизации сети внутриобластного вещания «Радио России», сообщает пресс-служба администрации региона.

В течение июля – первой половины августа специалисты смонтируют и запустят оборудование для FM-вещания «первой радиокнопки» (во многих местах единственной) еще в 15 населенных пунктах региона. Всего до конца 2020 года филиал запустит 42 FM-передатчика «Радио России».

Объекты вещания будут переведены в FM-диапазон (частоты 87,5-108 МГц), при этом действующие УКВ-передатчики (частоты 65,9-74 МГц) отключат, а в некоторых случаях вещание перенесут в другой населенный пункт. На время монтажа оборудования для безопасного проведения работ будет временно отключаться трансляция цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2.

Радиослушателям необходимо убедиться, что используемое ими приемное оборудование поддерживает FM-диапазон (частоты 87,5-108 МГц) или заблаговременно позаботиться о покупке нового радиоприемника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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