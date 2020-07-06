В Томской области коронавирус выявлен у трех футболистов местного клуба

6 Июль 2020 2020-07-06T11:43:59+03:00

В Томской области коронавирус добрался до спортсменов Фото: из открытых источников

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В оперштабе региона сообщили, что в ФК «Томь» трое футболистов команды заболели коронавирусом.

– Коронавирусная инфекция подтверждена у трех игроков клуба. Один из них проходит лечение в респираторном госпитале, его состояние удовлетворительное. Двое других симптомов заболевания не имеют, находятся под медицинским наблюдением в обсерваторе, – рассказал замначальника областного департамента здравоохранения Сергей Дмитриев.

Он добавил, что у остальных игроков клуба, их тренеров, контактных с заболевшими, взятые анализы коронавирус не подтвердили. На сегодняшний день у них взяты повторные анализы.

В связи с текущей ситуацией члены команды ФК «Томь» приостановили тренировки.

ИСТОЧНИК KP.RU