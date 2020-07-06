За полгода средняя цена на квартиру в новостройках Томска выросла на 2,2%

6 Июль 2020 2020-07-06T11:28:01+03:00

К сведению: в Москве «усредненная» квартира в конце июня стоила примерно 13,2 млн рублей. Фото: из открытых источников

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По итогам первых шести месяцев 2020 года в 70 крупнейших городах РФ средняя цена на квартиру в новостройке выросла на 5,9% – до 62,8 тыс. руб. за квадратный метр. Средняя стоимость квартиры составила 3,59 млн руб., поднявшись в цене за полгода на 6,4%.

Такие цифры приводятся в маркетинговом исследовании федерального портала «МИР КВАРТИР», проведенном в городах с населением более 300 тыс. человек. Поясним, что элитный сегмент жилья в расчеты не вошел.

По данным портала, значительнее всего за полгода подорожал квадратный метр в новостройке в Сочи, Кемерове, Улан-Удэ, Туле и Тюмени (от 12,7% до 15,3%). Только в семи городах его стоимость снизилась в пределах от 0,1% до 14%: это Москва, Киров, Астрахань, Магнитогорск, Курган, Грозный и Нижний Тагил. Впрочем, в столице общая цена предложения квартиры продолжила расти и составила 13,2 млн руб. по состоянию на конец июня.

В Томске средняя цена «квадрата» в новостройке увеличилась за полугодие на 2,2% – до 56 855 рублей. При этом средняя стоимость типовой квартиры составила около 2 млн 988 тыс. руб., то есть выросла на 1,6%.

– Несомненно, рост цен на новостройки обусловлен дешевой ипотекой, субсидируемой из государственного бюджета, – прокомментировал ценовую динамику директор портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко. В то же время количество сделок по приобретению жилья на первичном рынке в России пока не сравнялось ни с «докоронавирусным», ни с прошлогодним уровнем.

По мнению эксперта, не стоит ждать снижения цен на новостройки до ноября, когда официальный срок действия льготной ипотеки закончится, а если ее продлят, то и до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU