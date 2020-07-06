Коронавирус в Томске: еще 51 житель области заразился COVID-19
Общее число заболевших достигло 2608
Число заболевших превысило 2,6 тыс. человек.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:
Сегодня, 6 июля, в Томской области выявлен 51 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 2 608 подтвержденных случаев. .
За последние сутки в стране выявлено 6611 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 135 пациентов скончались, 3559 выздоровели.
С начала пандемии в России заболели 687 862 человек, 10 296 скончались, 454 329 выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU