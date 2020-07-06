Военные переводчики, окончившие ТГУ в 2020 году, впервые всем выпуском получили красные дипломы

6 Июль 2020 2020-07-06T10:39:11+03:00

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Впервые все молодые лейтенанты Военного учебного центра ТГУ окончили университет с красными дипломами. Они отправятся к местам службы в разные города России, будут работать переводчиками в центре подготовки специалистов для воздушно-космических войск, преподавателями в военных учебных заведениях Министерства обороны РФ и офицерами аналитических отделений, – сообщила в понедельник пресс-служба университета.

– Восемь лейтенантов со знанием португальского, французского, испанского и английского языков направляются к местам своей службы в разные точки России: это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тверская область, Челябинск, – рассказал директор Института военного образования ТГУ Вячеслав Семенченко. – Уже со второго курса они начали совершенствовать свои навыки на практике – в течение нескольких лет осуществляли лингвистическое обеспечение Армейских международных игр.

В сообщении подчеркивается, что выпуск 2020 года посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Отметим, Военный учебный центр при ТГУ готовит офицеров-переводчиков к службе с 2008 года, многие из которых выполняют свой воинский долг за рубежом – в Алжире, Гвинее, Франции, Китае, Индии, Венесуэле. Военные переводчики выпускаются из ТГУ со званием «лейтенант» и при трудоустройстве сразу получают льготы Министерства обороны РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU