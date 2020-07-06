2020-07-06T09:48:14+03:00
Общество

25 томских пар станут супругами в День семьи, любви и верности

Большинство из них зарегистрируют отношения в столице региона
Алина Пермякова
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В День любви,семьи и верности станут супругами 25 пар .В День любви,семьи и верности станут супругами 25 пар .Фото: из открытых источников
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В 2020 году зарегистрировать брак в День семьи, любви и верности, в Томской области решили 25 пар, 20 из них зарегистрируют отношения в Томске, – сообщает областной департамент ЗАГС.

Напомним, что День семьи, любви и верности отмечается 8 июля и в этом году выпадает на будний день. Праздник приурочен ко дню памяти православных святых Петра и Февронии Муромских, княжеской семейной пары, канонизированной церковью в 1547 году. В прошлом году зарегистрировать свой брак в этот день решили 14 томских пар.

- Первое заявление от молодоженов вступить в брак именно 8 июля поступило в сентябре 2019 года, большинство остальных заявлений было подано в январе, – отмечается в сообщении.

Добавим, что в связи с пандемией коронавируса торжественная церемония регистрация брака проходит с рядом ограничений. Так, на церемонии допускается присутствие не более десяти человек с обязательным соблюдением масочного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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