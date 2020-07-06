Два капитана: в Томской области транспортные полицейские пресекли хищение топлива на судах

6 Июль 2020 2020-07-06T09:12:37+03:00

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Сотрудники Томского линейного отдела МВД России задержали капитанов двух теплоходов, подозреваемых в хищении судового топлива.

Один из них был задержан с поличным на реке Обь в Парабельском районе. Транспортные полицейские высадились на теплоход в тот момент, когда горючее перекачивалось на другое судно. Выяснилось, что сменный капитан теплохода сэкономил около четырех тонн судового топлива и намеревался реализовать излишки физическому лицу. Предварительный ущерб от действий подозреваемого превысил 170 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Томского ЛО МВД России.

При подобных же обстоятельствах на реке Томь, недалеко от областного центра, сотрудники транспортной полиции задержали два теплохода, с одного из которых топливо через шланги сливалось в отсек другого. На этот раз излишки составили 7,65 тонны, говорится в сообщении, а ущерб, причиненный транспортной организации, насчитывает около 320 тыс. рублей.

В отношении обоих подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье о растрате, где максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком на шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU