Два капитана: в Томской области транспортные полицейские пресекли хищение топлива на судах
Сотрудники Томского линейного отдела МВД России задержали капитанов двух теплоходов, подозреваемых в хищении судового топлива.
Один из них был задержан с поличным на реке Обь в Парабельском районе. Транспортные полицейские высадились на теплоход в тот момент, когда горючее перекачивалось на другое судно. Выяснилось, что сменный капитан теплохода сэкономил около четырех тонн судового топлива и намеревался реализовать излишки физическому лицу. Предварительный ущерб от действий подозреваемого превысил 170 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Томского ЛО МВД России.
При подобных же обстоятельствах на реке Томь, недалеко от областного центра, сотрудники транспортной полиции задержали два теплохода, с одного из которых топливо через шланги сливалось в отсек другого. На этот раз излишки составили 7,65 тонны, говорится в сообщении, а ущерб, причиненный транспортной организации, насчитывает около 320 тыс. рублей.
В отношении обоих подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье о растрате, где максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком на шесть лет.
ИСТОЧНИК KP.RU