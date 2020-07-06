Страшное ДТП, случившееся в Томске 3 июля, унесло жизнь еще одной пострадавшей

6 Июль 2020 2020-07-06T08:44:14+03:00

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В пятницу, 3 июля, на улице Яковлева в Томске грузовик сбил нескольких пешеходов, и врезался в две легковушки. 18-летний юноша погиб на месте аварии, трое пострадавших: женщины 1949 и 1978 годов рождения, мужчина 1974 года рождения, были доставлены бригадами скорой помощи в больницы. Пожилая женщина поступила в тяжелом состоянии, находилась в реанимации, на аппарате искусственной вентиляции легких. Сегодня стало известно о том, что она скончалась. Таким образом, число жертв страшного ДТП возросло до двух человек. Остальные пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Полиции все еще требуются очевидцы данного происшествия. Их просят обратиться в Госавтоинспекцию по телефонам 794-715, 66-44-22, 66-44-24.

фото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU