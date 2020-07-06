ГАЗель со стройматериалами арестовали судебные приставы на трассе под Томском

6 Июль 2020 2020-07-06T07:03:13+03:00

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На днях в поле видимости программно-аппаратного комплекса «Дорожный пристав» попал автомобиль ГАЗель, владелец которого имел неоплаченные штрафы от Госавтоинспекции. Вместе с исполнительским сбором сумма составляла 7,5 тыс. рублей.

Когда судебные приставы остановили транспортное средство, мужчина утверждал, что приобрел машину у должника, и не обязан отвечать за неоплаченные штрафы предыдущего хозяина. Однако проверка паспорта транспортного средства показала: машина на нового владельца не зарегистрирована.

- Пристав пояснила, что в данной ситуации долг необходимо погасить, иначе транспорт придется арестовать, несмотря на то, что он находится у третьего лица, однако водитель категорически отказался погасить штраф. Поскольку водитель вез стройматериалы в одно из сел Томской области, ему предоставили возможность доставить груз, после чего машину вернули на пункт проведения рейда для наложения ареста, - сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

После наложения ареста транспорт погрузили на эвакуатор и доставили на стоянку для арестованных автомобилей. Предварительно машина 1997 г.в. оценена в сумму 200 тыс.рублей. В случае, если долг так и не будет погашен, арестованное имущество направят на оценку специалистом, а затем – на реализацию. Вырученные от продажи средства за вычетом долга будут возвращены собственнику имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU