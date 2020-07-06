2020-07-06T06:36:47+03:00
Недвижимость

Участок дороги Первомайское – Белый Яр в Томской области отремонтирован

Работы велись по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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В Томской области продолжается ремонт автодорог в рамках нацпроекта.В Томской области продолжается ремонт автодорог в рамках нацпроекта.Фото: Из открытых источников
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- По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нормативное состояние приведен участок 69 86 км автодороги Первомайское Белый Яр в Первомайском районе Томской области, - сообщил Игорь Шатурный, заместитель губернатора по промышленной политике. - Финансирование дорожно-ремонтных работ на объекте составило 56,5 млн рублей. Дорожники провели устройство основания и покрытия из щебеночно-песчаной смеси на площади 102 тыс. квадратных метров. На участке установлено 143 дорожных знака и более 200 метров барьерного ограждения.

Вице-губернатор добавил, что автодорога Первомайское Белый Яр обеспечивает транзит региональных перевозок грузов, а также транспортное сообщение Верхнекетского, Первомайского и Колпашевского районов с областным центром. «В последующие годы мы продолжим приводить эту трассу в порядок по национальному проекту», — отметил Игорь Шатурный.

Напомним, в 2019 году в нормативное состояние уже были приведены два участка автодороги Первомайское Белый Яр: 28,5 48 км по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и 60 69 км - за счет средств областного дорожного фонда. Участок 28,5 48 км дорожники отремонтировали на принципах контракта жизненного цикла, и теперь обеспечивают его круглогодичное содержание в течение трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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