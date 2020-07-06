2020-07-06T06:31:32+03:00
Происшествия

С ножом к горлу: жительница Томской области пойдет под суд за требование денег на водку

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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35-летняя жительница Томской области угрожала 77-летней знакомой ножом, требуя денег на выпивку. Уголовное дело направлено в суд.35-летняя жительница Томской области угрожала 77-летней знакомой ножом, требуя денег на выпивку. Уголовное дело направлено в суд.Фото: Из открытых источников
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- Колпашевская городская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 35-летней местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (разбой), - сообщили в региональной прокуратуре. - По версии следствия, в июне текущего года нетрезвая обвиняемая пришла к знакомой 77-летней женщине, чтобы в очередной раз занять денег на спиртное. После того как та отказала в ее просьбе, непрошеная гостья толкнула пожилую женщину на кровать и, приставив к ее шее нож, потребовала денег. Получив их, обвиняемая забрала со стола чужой мобильный телефон и скрылась с места преступления, причинив потерпевшей ущерб на сумму 3,5 тыс. рублей.

Уточним, что свою вину в инкриминированном деянии женщина признала полностью.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Колпашевский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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