2020-07-06T05:37:02+03:00
Общество

Наставники из Томской области вышли на соревнование

В регионе провели первый конкурс по практикам наставничества
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Первый конкурс выявил лучшие практики томских наставников. Фото: unpo.tomsk.gov.ruПервый конкурс выявил лучшие практики томских наставников. Фото: unpo.tomsk.gov.ru
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В учреждениях профессионального образования Томской области подведены итоги первого регионального конкурса «Лучшие практики наставничества», сообщили в облдепартаменте по социально-экономическому развитию села.

- Участие в конкурсе приняли педагоги из 20 колледжей и техникумов, а также пять томских компаний, внедряющих практики наставничества при подготовке студентов к работе на производстве. На отборочный заочный этап конкурсанты представили четыре десятка практик, 20 из них после проверки получили статус финалистов, - добавили эксперты. - По итогам конкурса среди профессиональных образовательных организаций победителями признаны практики педагогов Томского аграрного колледжа, техникума социальных технологий, экономико-промышленного колледжа, политехнического техникума и Молчановского техникума отраслевых технологий. Все разработки ориентированы на взаимодействие студентов, преподавателей, мастеров и наставников как на производстве, так и в учебном процессе.

Победители конкурса получили ценные призы - ноутбуки и моноблоки, которые будут хорошим подспорьем в работе и стимулом к дальнейшему развитию наставничества в учреждениях профессионального образования региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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