Из-за коронавируса «Томскводоканал» изменил график работы
В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе, производственно-технический отдел (ПТО) предприятия «Томскводоканал» изменил график работы, сообщили в пресс-службе.
- С сегодняшнего дня, 6 июля, очный прием населения в ПТО по ул. Елизаровых, 79/2, (1 этаж, 7 и 8 окно) будет осуществляться с 8:00 до 12:00 с понедельника по четверг. Пятница – выходной. Просьба к томичам заранее спланировать время посещения пункта приема, - уточнили в «Томскводоканале».
Добавим, что подать заявку на подключение к сетям можно через личный кабинет на сайте компании в разделе «Потребителю». По возникшим вопросам следует обращаться по телефону: (3822) 90-50-46.
ИСТОЧНИК KP.RU