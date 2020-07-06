2020-07-06T05:04:31+03:00
Недвижимость

Из-за коронавируса «Томскводоканал» изменил график работы

Подать заявку на подключение к сетям можно строго по расписанию
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Коронавирус внес коррективы в работу коммунальщиков - "Томскводоканал" принимает заявки на подключение к сетям в строго определенные дни и по часам.Коронавирус внес коррективы в работу коммунальщиков - "Томскводоканал" принимает заявки на подключение к сетям в строго определенные дни и по часам.Фото: Из открытых источников
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В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе, производственно-технический отдел (ПТО) предприятия «Томскводоканал» изменил график работы, сообщили в пресс-службе.

- С сегодняшнего дня, 6 июля, очный прием населения в ПТО по ул. Елизаровых, 79/2, (1 этаж, 7 и 8 окно) будет осуществляться с 8:00 до 12:00 с понедельника по четверг. Пятница – выходной. Просьба к томичам заранее спланировать время посещения пункта приема, - уточнили в «Томскводоканале».

Добавим, что подать заявку на подключение к сетям можно через личный кабинет на сайте компании в разделе «Потребителю». По возникшим вопросам следует обращаться по телефону: (3822) 90-50-46.

ИСТОЧНИК KP.RU

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