Из-за коронавируса «Томскводоканал» изменил график работы

6 Июль 2020 2020-07-06T05:04:31+03:00

Коронавирус внес коррективы в работу коммунальщиков - "Томскводоканал" принимает заявки на подключение к сетям в строго определенные дни и по часам. Фото: Из открытых источников

Подать заявку на подключение к сетям можно строго по расписанию

Изменить размер текста: A A

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе, производственно-технический отдел (ПТО) предприятия «Томскводоканал» изменил график работы, сообщили в пресс-службе.

- С сегодняшнего дня, 6 июля, очный прием населения в ПТО по ул. Елизаровых, 79/2, (1 этаж, 7 и 8 окно) будет осуществляться с 8:00 до 12:00 с понедельника по четверг. Пятница – выходной. Просьба к томичам заранее спланировать время посещения пункта приема, - уточнили в «Томскводоканале».

Добавим, что подать заявку на подключение к сетям можно через личный кабинет на сайте компании в разделе «Потребителю». По возникшим вопросам следует обращаться по телефону: (3822) 90-50-46.

ИСТОЧНИК KP.RU