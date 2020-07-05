2020-07-05T11:36:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб: в одном из томских медицинских НИИ выявлен крупный очаг COVID-19

Коронавирус подтвердился у 30 сотрудников и пациентов
Алиса Селезнева
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Около 1500 томских медиков участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией.Около 1500 томских медиков участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 5 июля, стало известно о 77 новых случаях заражения коронавирусом в Томской области. Значительная часть из них принадлежит к одному очагу заражения, выявленному в одной из медицинских Нии областного центра, - сообщил сегодня региональный оперштаб.

-В клинике одного из томских НИИ COVID-19 установлен почти у 30 человек, среди которых как медицинский персонал, так и пациенты. Два отделения клиники закрыты на карантин, часть заболевших переведены на лечение, пациенты без признаков коронавирусной инфекции будут помещены в обсерватор. Роспотребнадзор проводит эпидрасследование и неотложные противоэпидемиологические мероприятия в клинике, - говорится в сообщении. Название медучреждения не уточняется.

Вчера представители оперштаба также сообщили о том, что с начала пандемии коронавирус был диагностирован у 131 медработника региона. Практически все из них уже получили страховые выплаты. В настоящее время в работе с пациентами с подозрением и подтвержденным диагнозом COVID-19 задействованы более 1500 томских медиков.

Ранее из-за вспышек коронавируса закрывались на карантин отделения томского НИИ кардиологии, клиник СибГМУ, пульмонологическое отделение горбольницы N3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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