Коронавирус в Томске: еще 77 жителей области заразились COVID-19
Общее число заболевших достигло 2557
Свыше 2,5 тыс. томичей заболели коронавирусной инфекцией с начала пандемии.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 5 июля, в Томской области выявлено 77 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 2 557 подтвержденных случаев. Число умерших от COVID-19 достигло 20 человек.
За последние сутки в стране выявлено 674 515 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 10 027 пациентов скончались, 446 897 выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU