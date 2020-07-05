2020-07-05T10:42:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: еще 77 жителей области заразились COVID-19

Общее число заболевших достигло 2557
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Свыше 2,5 тыс. томичей заболели коронавирусной инфекцией с начала пандемии.Свыше 2,5 тыс. томичей заболели коронавирусной инфекцией с начала пандемии.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 5 июля, в Томской области выявлено 77 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 2 557 подтвержденных случаев. Число умерших от COVID-19 достигло 20 человек.

За последние сутки в стране выявлено 674 515 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 10 027 пациентов скончались, 446 897 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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