Коронавирус в Томске: еще 77 жителей области заразились COVID-19

5 Июль 2020 2020-07-05T10:42:40+03:00

Свыше 2,5 тыс. томичей заболели коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Фото: из открытых источников

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Сегодня, 5 июля, в Томской области выявлено 77 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 2 557 подтвержденных случаев. Число умерших от COVID-19 достигло 20 человек.

За последние сутки в стране выявлено 674 515 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 10 027 пациентов скончались, 446 897 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU