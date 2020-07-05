Восстанавливать речь у онкобольных после операций помогают томские ученые

5 Июль 2020 2020-07-05T09:18:29+03:00

Ученые ТУСУРа вместе со специалистами НИИ онкологии Томского НИМЦ работают над методикой восстановления речи у пациентов после операций на полости рта. Фото: Из открытых источников

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Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники совместно с НИИ онкологии Томского НИМЦ работает над программным комплексом по восстановлению речи у пациентов, перенесших хирургическое вмешательство при лечении рака полости рта и ротоглотки, - сообщили в пресс-службе вуза.

По словам самих разработчиков, восстановление разборчивости речи помогает пациентам вернуться к обычной жизни. Как правило, на это уходит много месяцев. Ранее появившиеся методики по оценке фразовой разборчивости не обладали даже базовой автоматизацией. Они требовали вовлечения в процесс экспертов, что не исключает влияния человеческого фактора на результат. Зарубежные аналоги программы, даже при условии их появления, напрямую применять в России возможности нет из-за принципиальных различий звукового строя разных языков.

- Мы модифицируем программный комплекс, максимально приближая его к автоматическому режиму. Для этого берем образцы речи у пациента до и после операции, затем на этапе реабилитации и через 6 и 12 месяцев после ее завершения. Стремимся восстановить звуки, которые выпали из речи, приводя уровень ее распознавания к эталону, взятому до начала хирургического лечения, - рассказал Евгений Костюченко, ответственный исполнитель проекта, доцент кафедры комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем ТУСУРа.

Добавим, что полноценный курс реабилитации с использованием программного комплекса уже прошли больше 20 пациентов НИИ онкологии Томского НИМЦ. Сейчас разработка находится на стадии альфа-тестирования. Планируется, что уже в этом году итоговая версия будет доступна для проведения независимого тестирования.

ИСТОЧНИК KP.RU