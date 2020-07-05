2020-07-05T05:20:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Работать может: в Томске по решению суда Центральный рынок вывели из карантина

Предприятие было закрыто в начале июня из-за вспышки коронавируса
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Большого наплыва покупателей в пятницу на Центральном рынке не наблюдалось.Большого наплыва покупателей в пятницу на Центральном рынке не наблюдалось.Фото: Из открытых источников
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- На днях Ленинский районный суд Томска удовлетворил ходатайство собственника центрального рынка о досрочном возобновлении деятельности, - сообщили в пресс-службе суда. - Было озвучено заключение Роспотребнадзора об устранении выявленных ранее нарушений. Судебный пристав после принятого судом решения выехал на ул. Карла Маркса, 48, где находится рынок, и снял печати с дверей корпусов.

Напомним, в начале июня 6 сотрудников центрального рынка Томска госпитализировали с коронавирусной инфекцией. На торговой площадке провели дезинфекцию, но Роспотребнадзор вынес постановление о приостановке ее деятельности.

Восьмого июня Ленинский райсуд Томска санкционировал закрытие рынка на 30 суток по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих). Сейчас ситуация стабилизирована, предприниматели вернулись на рабочие места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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