Более 1600 жителей Томской области заключили социальные контракты

4 Июль 2020 2020-07-04T13:12:16+03:00

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С начала года 1625 жителей Томской области получили денежную помощь на открытие собственного дела, переобучение и трудоустройство, а также выход из трудной жизненной ситуации. Такая выплата предоставляется при заключении социального контракта, информирует пресс-служба администрации региона.

Как сообщила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина, право на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта имеют малоимущие семьи, среднедушевой доход которых не превышает прожиточного минимума – 11 585 рублей.

Денежная помощь в рамках соцконтракта предусмотрена на период поиска работы, оплату курсов профессионального обучения, на развитие собственного дела или преодоление конкретной трудной жизненной ситуации.

– Размер поддержки зависит от направления, по которому предоставляется помощь. Например, при поиске работы или для выхода из трудной жизненной ситуации выплачивается ежемесячное пособие 12 437 рублей в течение всего периода, определенного в социальном контракте. Столько же получают те, кто решил пройти профессиональное переобучение. Кроме того, им могут быть дополнительно оплачены курсы – часть или вся сумма, если стоимость обучения не превышает 30 тысяч рублей, – пояснила Марина Киняйкина.

Она уточнила, что на открытие или развитие собственного бизнеса может быть предоставлена помощь в размере до 250 тысяч рублей. Но ее точную сумму определяет межведомственная комиссия, куда соискатель должен предоставить свой бизнес-проект. Сегодня уже заключено 24 контракта на развитие своего дела на общую сумму почти 5,5 млн рублей. Срок оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта – от трех до двенадцати месяцев.

За консультацией по государственной социальной помощи на основании социального контракта нужно обращаться в центр социальной поддержки населения по месту жительства. Прием проводится по предварительной записи.

ИСТОЧНИК KP.RU