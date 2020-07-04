2020-07-04T13:02:30+03:00
Происшествия

Сегодня в Томском районе сгорел деревянный храм с. Зоркальцево

Церковь была освящена в честь иконы Божией Матери Одигитрии
ИГОРЬ ТЮРИН
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Догорает старинный храм с. ЗоркальцевоДогорает старинный храм с. ЗоркальцевоФото: из открытых источников
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Сегодня, 4 июля, в 14:46 поступило сообщение о загорании деревянного храма в пос. Зоркальцево Томского района, информирует ЦУКС ГУ МЧС России по Томской области.

В ликвидации пожара задействованы 41 человек и 14 единиц техники.

Пожар локализован в 15:39. Информация уточняется.

Деревянная церковь в 15 км от Томска в селе Зоркальцево была освящена в честь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской 18 мая 1873 года епископом Томским и Семипалатинским Платоном. Восстановление старинного храма продолжалось много лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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