Сегодня в Томском районе сгорел деревянный храм с. Зоркальцево

4 Июль 2020 2020-07-04T13:02:30+03:00

Догорает старинный храм с. Зоркальцево Фото: из открытых источников

Церковь была освящена в честь иконы Божией Матери Одигитрии

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Сегодня, 4 июля, в 14:46 поступило сообщение о загорании деревянного храма в пос. Зоркальцево Томского района, информирует ЦУКС ГУ МЧС России по Томской области.

В ликвидации пожара задействованы 41 человек и 14 единиц техники.

Пожар локализован в 15:39. Информация уточняется.

Деревянная церковь в 15 км от Томска в селе Зоркальцево была освящена в честь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской 18 мая 1873 года епископом Томским и Семипалатинским Платоном. Восстановление старинного храма продолжалось много лет.

ИСТОЧНИК KP.RU