Сегодня в Томском районе сгорел деревянный храм с. Зоркальцево
Церковь была освящена в честь иконы Божией Матери Одигитрии
Догорает старинный храм с. ЗоркальцевоФото: из открытых источников
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Сегодня, 4 июля, в 14:46 поступило сообщение о загорании деревянного храма в пос. Зоркальцево Томского района, информирует ЦУКС ГУ МЧС России по Томской области.
В ликвидации пожара задействованы 41 человек и 14 единиц техники.
Пожар локализован в 15:39. Информация уточняется.
Деревянная церковь в 15 км от Томска в селе Зоркальцево была освящена в честь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской 18 мая 1873 года епископом Томским и Семипалатинским Платоном. Восстановление старинного храма продолжалось много лет.
ИСТОЧНИК KP.RU