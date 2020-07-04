2020-07-04T12:29:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Вице-губернатор Иван Деев прокомментировал три случая смерти от коронавируса в Томской области

Число умерших от COVID-19 в регионе достигло 20 человек
ИГОРЬ ТЮРИН
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Число жертв коронавируса в Томской области растетЧисло жертв коронавируса в Томской области растетФото: из открытых источников
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Сегодня заместитель руководителя регионального штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев прокомментировал три случая смерти от коронавируса, всего в Томской области от данного заболевания умерли 20 человек:

– Пациенты входили в группу риска по возрасту и по тяжелым хроническим заболеваниям – у всех троих была хроническая сердечная недостаточность, гипертония. У двоих в анамнезе ишемия головного мозга, один перенес инфаркт, у третьего умершего – тяжелое онкологическое заболевание.

В Томской области за весь период установлено 2 480 случаев заболевания COVID-19, 1295 человек выздоровели, сообщает пресс-служба администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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