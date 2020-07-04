Вице-губернатор Иван Деев прокомментировал три случая смерти от коронавируса в Томской области

4 Июль 2020 2020-07-04T12:29:36+03:00

Число умерших от COVID-19 в регионе достигло 20 человек

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Сегодня заместитель руководителя регионального штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев прокомментировал три случая смерти от коронавируса, всего в Томской области от данного заболевания умерли 20 человек:

– Пациенты входили в группу риска по возрасту и по тяжелым хроническим заболеваниям – у всех троих была хроническая сердечная недостаточность, гипертония. У двоих в анамнезе ишемия головного мозга, один перенес инфаркт, у третьего умершего – тяжелое онкологическое заболевание.

В Томской области за весь период установлено 2 480 случаев заболевания COVID-19, 1295 человек выздоровели, сообщает пресс-служба администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU