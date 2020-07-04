Коронавирус в Томске: еще 63 жителя области заразились COVID-19

4 Июль 2020 2020-07-04T10:52:10+03:00

Число умерших от коронавируса в Томской области растет Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 4 июля, в Томской области выявлено 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 2 480 подтвержденных случаев. Число умерших от COVID-19 достигло 20 человек.

За последние сутки в стране выявлено 6 632 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 168 пациентов скончались, 8 968 выздоровели.

Всего за время пандемии в России заразились 674 515 человек коронавирусом, 10 027 умерли, 446 879 выздоровели

ИСТОЧНИК KP.RU