Ректор Томского госуниверситета в докладе проанализировал жизнь вузов в условиях пандемии и после

4 Июль 2020 2020-07-04T06:54:12+03:00

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Состоялось расширенное заседание Общественного совета при Минобрнауки РФ, на котором был представлен аналитический доклад ректоров и рабочих групп университетов по итогам первых месяцев распространения Covid-19 на территории РФ. Это один из первых опытов осмысления жизни вузов страны в условиях пандемии. Результат аналитической работы представлял ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский, с комментариями выступили ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, ректор СПбГУ Николай Кропачев и ректор РАНХиГС Владимир Мау, сообщает пресс-служба ТГУ.

Доклад был подготовлен ректорами и рабочими группами 13 ведущих российских вузов и инициирован министром образования и науки РФ Валерием Фальковым. Цель этого глобального исследования – извлечь уроки из опыта экстремального режима работы системы высшего образования в первые месяцы пандемии.

Основные итоги доклада участникам заседания представил ректор ТГУ Эдуард Галажинский. «Пандемия обнажила структурные диспропорции и проблемы системы образования, но обратившись к мировому опыту – мы поняли, что наше осмысление пока одно из первых в мире. Доклад – это серьезная аналитика», – отметил он.

Доклад состоит из семи разделов. В первом представлена общая картина развития ситуации в последние три месяца с учетом действий Минобрнауки. Два раздела отражают, как менялась реальность высшего образования для ключевых действующих лиц – студентов и сотрудников университетов. Три раздела обобщают материал о том, как в чрезвычайной ситуации показали себя значимые элементы образовательного процесса: содержание и технологии обучения, инфраструктура, система управления в вузах.

На основе данных эмпирических исследований, анализа сайтов вузов и социальных сетей, кейсов, интервью с руководителями университетов и Минобрнауки авторы доклада сделали вывод о том, что система высшего образования, в целом, сохранила устойчивость в ситуации «стресс-теста», вызванного пандемией. Опыт работы университетов «на удаленке» показал не только возможности цифровых технологий, но и их ограничения.

При этом в обсуждении доклада ректоры ведущих вузов подчеркнули, что хорошее дистанционное образование не может быть дешевым, так как требует больших затрат на создание контента и обеспечение инфраструктуры.

В августе рабочие группы представят следующий доклад, в котором планируют обосновать оперативные и стратегические меры по решению проблем высшего образования.

ИСТОЧНИК KP.RU