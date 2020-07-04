2020-07-04T06:54:12+03:00
Умный город

Ректор Томского госуниверситета в докладе проанализировал жизнь вузов в условиях пандемии и после

Эдуард Галажинский рассказал об «уроках стресс-теста» системы образования
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Доклад проанализировал ситуацию в высшем образовании в условиях пандемииДоклад проанализировал ситуацию в высшем образовании в условиях пандемииФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Состоялось расширенное заседание Общественного совета при Минобрнауки РФ, на котором был представлен аналитический доклад ректоров и рабочих групп университетов по итогам первых месяцев распространения Covid-19 на территории РФ. Это один из первых опытов осмысления жизни вузов страны в условиях пандемии. Результат аналитической работы представлял ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский, с комментариями выступили ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, ректор СПбГУ Николай Кропачев и ректор РАНХиГС Владимир Мау, сообщает пресс-служба ТГУ.

Доклад был подготовлен ректорами и рабочими группами 13 ведущих российских вузов и инициирован министром образования и науки РФ Валерием Фальковым. Цель этого глобального исследования – извлечь уроки из опыта экстремального режима работы системы высшего образования в первые месяцы пандемии.

Основные итоги доклада участникам заседания представил ректор ТГУ Эдуард Галажинский. «Пандемия обнажила структурные диспропорции и проблемы системы образования, но обратившись к мировому опыту – мы поняли, что наше осмысление пока одно из первых в мире. Доклад – это серьезная аналитика», – отметил он.

Доклад состоит из семи разделов. В первом представлена общая картина развития ситуации в последние три месяца с учетом действий Минобрнауки. Два раздела отражают, как менялась реальность высшего образования для ключевых действующих лиц – студентов и сотрудников университетов. Три раздела обобщают материал о том, как в чрезвычайной ситуации показали себя значимые элементы образовательного процесса: содержание и технологии обучения, инфраструктура, система управления в вузах.

На основе данных эмпирических исследований, анализа сайтов вузов и социальных сетей, кейсов, интервью с руководителями университетов и Минобрнауки авторы доклада сделали вывод о том, что система высшего образования, в целом, сохранила устойчивость в ситуации «стресс-теста», вызванного пандемией. Опыт работы университетов «на удаленке» показал не только возможности цифровых технологий, но и их ограничения.

При этом в обсуждении доклада ректоры ведущих вузов подчеркнули, что хорошее дистанционное образование не может быть дешевым, так как требует больших затрат на создание контента и обеспечение инфраструктуры.

В августе рабочие группы представят следующий доклад, в котором планируют обосновать оперативные и стратегические меры по решению проблем высшего образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ректор Томского госуниверситета в докладе проанализировал жизнь вузов в условиях пандемии и после
На севере Томской области полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков
Томичи смогут увидеть парад планет, который случается один раз в 170 лет
Томичей предупреждают о ремонте Степановского железнодорожного переезда
Томскому кикбоксеру Тургаю Мамедову присвоено звание «Мастер спорта России международного класса»
В Томской области обсудили ход реформирования таможенной службы в СФО
Прокуратура Томской области ищет в городе источник неприятного запаха
Томский оперштаб пояснил, как публикуются данные о смерти пациентов от COVID-19
Приложение для врачей принесло «серебро» студентам Томского политеха на хакатоне Microsoft
Сергей Жвачкин поздравил горожан с присвоением Томску звания «Город трудовой доблести»
На городской конкурс по благоустройству «Томский дворик» подано более 300 заявок
Власти и бизнес ведут переговоры по открытию томских заведений общепита
В томскую ОКБ поступило новое оборудование для восстановления пациентов после инсульта
Прокуратура начала проверку условий содержания ливневок в Томске
В июле уборщики томских медучреждений получат выплаты за работу с COVID-19
Коронавирус в Томске: еще 53 жителя области заразились COVID-19
Водитель грузовика в Томске врезался в группу пешеходов, погиб 18–летний юноша
Томские студенты и молодые ученые обошли МГУ по количеству наград Российской академии наук
На благо общества: осужденные колоний за лето благоустроят 16 скверов в Томске
Томским аграриям компенсируют из федеральной казны треть расходов на подготовку кадров
Томские власти обещают вернуть «Красным казармам» их исторический облик
Коронавирус в Северске: число заболевших продолжает быстро расти
При пожаре на конном стадионе в Томске сгорели жеребенок, конь и пони
Коммунальщики работали ночью, чтобы устранить последствия вчерашнего «шторма» в Томске