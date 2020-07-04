На севере Томской области полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков

4 Июль 2020 2020-07-04T05:05:40+03:00

Маленький пакетик с "дурью" весит на годы заключения Фото: из открытых источников

Молодой мужчина имел при себе пакетик с «синтетикой»

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В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МО МВД России «Стрежевской» задержан подозреваемый в хранении наркотических средств. Им оказался ранее не судимый житель Стрежевого, 1987 года рождения, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

При личном досмотре подозреваемого полицейскими было обнаружено и изъято наркотическое средство синтетического происхождения общей массой 0,38 грамма.

Отделением дознания МО МВД России «Стрежевской» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU