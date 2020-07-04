2020-07-04T05:05:40+03:00
Происшествия

На севере Томской области полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков

Молодой мужчина имел при себе пакетик с «синтетикой»
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Маленький пакетик с "дурью" весит на годы заключенияМаленький пакетик с "дурью" весит на годы заключенияФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МО МВД России «Стрежевской» задержан подозреваемый в хранении наркотических средств. Им оказался ранее не судимый житель Стрежевого, 1987 года рождения, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

При личном досмотре подозреваемого полицейскими было обнаружено и изъято наркотическое средство синтетического происхождения общей массой 0,38 грамма.

Отделением дознания МО МВД России «Стрежевской» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На севере Томской области полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков
Томичи смогут увидеть парад планет, который случается один раз в 170 лет
Томичей предупреждают о ремонте Степановского железнодорожного переезда
Томскому кикбоксеру Тургаю Мамедову присвоено звание «Мастер спорта России международного класса»
В Томской области обсудили ход реформирования таможенной службы в СФО
Прокуратура Томской области ищет в городе источник неприятного запаха
Томский оперштаб пояснил, как публикуются данные о смерти пациентов от COVID-19
Приложение для врачей принесло «серебро» студентам Томского политеха на хакатоне Microsoft
Сергей Жвачкин поздравил горожан с присвоением Томску звания «Город трудовой доблести»
На городской конкурс по благоустройству «Томский дворик» подано более 300 заявок
Власти и бизнес ведут переговоры по открытию томских заведений общепита
В томскую ОКБ поступило новое оборудование для восстановления пациентов после инсульта
Прокуратура начала проверку условий содержания ливневок в Томске
В июле уборщики томских медучреждений получат выплаты за работу с COVID-19
Коронавирус в Томске: еще 53 жителя области заразились COVID-19
Водитель грузовика в Томске врезался в группу пешеходов, погиб 18–летний юноша
Томские студенты и молодые ученые обошли МГУ по количеству наград Российской академии наук
На благо общества: осужденные колоний за лето благоустроят 16 скверов в Томске
Томским аграриям компенсируют из федеральной казны треть расходов на подготовку кадров
Томские власти обещают вернуть «Красным казармам» их исторический облик
Коронавирус в Северске: число заболевших продолжает быстро расти
При пожаре на конном стадионе в Томске сгорели жеребенок, конь и пони
Коммунальщики работали ночью, чтобы устранить последствия вчерашнего «шторма» в Томске